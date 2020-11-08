نائبة محافظ القليوبية تتفقد عددًا من المشروعات في بنها (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبيه، الأحــد، تطوير ترعة السنيتى بجمجرة، وتوسعه طريق جمجرة اتجاه المنصورة، وتطوير كوبري عزبه أبوفرج أعلى قنطرة بحر مويس، وأعمال تطوير ميدان كامليا وعزبه السوق، وذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وتبلغ أعمال ترعة السنيتى بجمجرة 300 متر وعرض 8 أمتار، بتكلفة 28.5 مليون جنيه، بالاضافة إلى إحلال وتجديد كوبري خرسانى على الترعة والقائم بالتطوير شركة نسلة للمياه كمشاركه مجتمعية طبقا للبروتوكول الموقع وذلك بحضور المهندس حاتم ندا مدير عام شركة ديار للمقاولات القائمة على التنفيذ للمشروع والمهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها والمهندسه ياسمين ممثله مديريه الري وياسر نائب رئيس المدينة ووجية طريح رئيس الوحدة المحلية بجمجرة.

تم الانتهاء من إنشاء كوبرى على ترعة السنيتي وعمل حائط خرسانى بالبر الايسر، وكذا تبطين للترعه بالبر الايمن، وجارى الآن الاستعداد لاعمال الرصف والكهرباء وعمل سور كريتال وأعمال بلاطة خرسانية حماية لتغطية ترعه الغفارة، وأيضا عمل لوحات إرشادية وبلاط انترلوك ومطبات صاعية وذلك بعد الانتهاء من عمل المحضر الانضمامى مع المرافق وتصريح الرى.

وعلى الفور تم تكليف رئيس المدينة مع رئيس الوحدة المحلية بعمل محضر إنضمامى مع شركة الغاز والتليفونات والكهرباء والصرف والمياة في أسرع وقت، بالاضافة إلى تكليف رئيس الوحدة برفع مستوى النظافة وتوفير متعهد نظافة للجمع المنزلى.

كما تم تفقد اعمال توسعه طريق جمجرة اتجاة المنصورة بعرض 15.80 متر منهم 10.80 متر طريق سريع و5 متر طريق خدمه وذلك بطول 17 كيلومتر كمرحلة أولى وعمل عدد 2 كوبري باعتماد 3 مليار جنية، حيث يجري عمل 7 كيلومتر عن طريق شركة السلام، فضلا عن عمل 10 كيلومتر من الهيئة العامةللطرق والكبارى.

كما سيتم عمل كوبريين عن طريق شركه الرواد والهيئة العامه للطرق والكبارى، فضلا عن 4 نزلات منهم 2 على الطريق الاقليمي و2 على الطريق الزراعى.

وتفقدت ريان كوبري عزبه أبوفرج على قنطرة بحر مويس وذلك ضمن أعمال التطوير وذلك بحضور ممثلى هيئة الطرق والكبارى، مطالبة بسرعه الإنتهاء من الإجراءات اللازمه بين هيئة الطرق ومديرية الري.

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واختتمت نائبة المحافظ جولتها بتفقد اعمال تطوير ميدان كامليا بمنطقه المنشيه على الرياح التوفيقي، حيث يجري الانتهاء من عمل دراسه للقضاء على العشوائيات، واستغلال المكان الاستغلال الأمثل، بالإضافه إلى تشجيرة وتجميله، فضلا عن أنه تم تفقد منطقه اسفل كوبري عزبه السوق تمهيدا لإزاله الاشغالات، به، وتهذيب الطريق وتوفير بيئة نظيفه للمواطن.

نائبة محافظ القليوبية تتفقد عدد من المشروعات بمدينة ومركز بنها

نائبة محافظ القليوبية تتفقد عدد من المشروعات بمدينة ومركز بنها

نائبة محافظ القليوبية تتفقد عدد من المشروعات بمدينة ومركز بنها

نائبة محافظ القليوبية تتفقد عدد من المشروعات بمدينة ومركز بنها

نائبة محافظ القليوبية تتفقد عدد من المشروعات بمدينة ومركز بنها

نائبة محافظ القليوبية تتفقد عدد من المشروعات بمدينة ومركز بنها

نائبة محافظ القليوبية تتفقد عدد من المشروعات بمدينة ومركز بنها

نائبة محافظ القليوبية تتفقد عدد من المشروعات بمدينة ومركز بنها