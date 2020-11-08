شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فرصة سقوط الأمطار في محافظتك الاثنين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن فرص سقوط الأمطار غداً الاثنين وتشير التوقعات إلى فرص الأمطار الآتية :
القاهرة الكبرى : أمطار خفيفة على بعض المناطق .
الوجه البحرى : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة - الدقهلية) و أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الغربية – المنوفية – الشرقية .....) .
السواحل الشمالية الغربية : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (مطروح – السلوم ) و أمطار متوسطة على من (الاسكندرية – سيدي عبد الرحمن – الضبعة – رشيد ) .
السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء : لا يوجد .
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر أمطار خفيفة على بعض المناطق (حلايب – شلاتين – رأس بناس) .
شمال الصعيد أمطار خفيفة على بعض المناطق من (الفيوم – بني سويف – المنيا ) .
جنوب الصعيد : لا يوجد.
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الوضع في مصر
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اصابات
108,962
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تعافي
100,239
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وفيات
6,355
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