شكرا لقرائتكم خبر عن «ضاحي»: مستشفى «المهندسين» تحول من مشروع قائم على التبرع إلى «استثماري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد هاني ضاحي، نقيب المهندسين، خلال مشاركته بإجتماع المكتب الفني للنقابة، أن مجلس النقابة الحالي حريص على تطوير اصول النقابة وحسن إستغلالها لتحقيق أقصى عائد منها، من أجل التحسين المستمر لخدمات النقابة .

وعقد المكتب الفني للنقابة برئاسة الدكتور حماد عبدالله حماد، إجتماعا إستمر لعدة ساعات، بحضور اعضاء هيئة مكتب النقابة العامة.

وناقش الاجتماع 4 قضايا رئيسية تتعلق بتنمية أصول النقابة واستثماراتها، وعلى رأسها مشروع مستشفي المهندسين ببدر، وأرض سيتي ستار، ومصنع المكرونة بالإسماعيلية، ومصنع كفر ربيع بالمنوفية، وارض نادي الغربية، ودراسة زيادة موار النقابات الفرعية في نشاط النوادي لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمهندسين، ومشروع لائحة مزاولة المهنة.

وأشار نقيب المهندسين إلى أن مشروع المستشفي تحول خلال مجلس النقابة الحالي من مشروع قائم على التبرع إلى مشروع إستثماري سيكون له مردود إيجابي كبير على المهندسين وعلى النقابة.

واستعرض الدكتور محمد سماحة، مدير مشروع مستشفى المهندسين ببدر، تطورات لمشروع الكبير، مؤكدا أن النقابة تمكنت من إستخراج رخصة بناء المستشفي يوم 23 سبتمبر الماضي، وانتهى من التصميم الهندسي للمستشفى، التي تضم 181 سريرا، وهو التصميم المتكون من دور تحت الأرض يستخدم كجراج يتسع لـ 520 سيارة، ودور أرضي و3 ادوار متكررة، ويبلغ مسطح الأدوار جميعا 57029 مترا مسطحا.

وقرر المكتب الفني للنقابة التواصل مع مكتب متخصص لإجراء دراسة جدوى متكاملة لمشروع المستشفي، لعرضها على كبار المستثمرين في المجال الطبي، لمشاركة النقابة في إنشاء المشروع، كما تم إقتراح التواصل مع هيئة المجتمعات العمرانية لعرض مشاركتها مع النقابة في المشروع.

واتفق المشاركون في الإجتماع على أن إمتلاك النقابة للأرض المخصصة لإقامة المستشفي، وحصول النقابة على رخصة البناء، وإلإنتهاء من تصميم مبني المستشفي يمثل ثروة كبيرة تقوي موقف النقابة في التفاوض مع المستثمرين.

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من جانبه، أكد المهندس محمود مغاوري، الأمين العام للنقابة، أن النقابة مستعدة لسداد تكاليف دراسة الجدوي، نظرا لأهمية هذه الدراسة، من أجل سرعة البدء في تنفيذ المشروع.