شكرا لقرائتكم خبر عن نادي «الصحفيين» ينظم رحلات إلى خليج نعمة بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن نادي الصحفيين للرياضات البحرية والتجديف بالجيزة، عن القيام برحلات إلى منتجع هوليود بخليج نعمة في شرم الشيخ بجنوب سيناء

للأعضاء وأسرهم، في إطار تقديم الخدمات الترفيهية ودعم وتنشيط السياحة الداخلية.

وقال خالد جمال، عضو مجلس إدارة النادي، مسؤول لجنة الرحلات، إنه سيجرى تنظيم الرحلات إلى بمنتجع مدينة هوليود بخليج نعمة (4) أيام و(3) ليالي بسعر الفرد 1350 جنيه شاملة وجبة الإفطار والغذاء والعشاء.

وأشار «خالد» إلى أن برنامج الرحلة يشمل الحفلات اليومية وزيارة النافورة الراقصة والملاهي مجاناً.

وأوضح رئيس لجنة النشاط، أن الانتقالات بأتوبيسات حديثة ومكيفة.

ولفت إلى أن سياسة الأطفال: الطفل الأول مجانا حتي 12 سنه والثاني حتي 6 سنوات، موضحا أن مواعيد الرحلات للأفواج (11/11)(14/11)

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(17/11) و(20/11)(23/11) و(26/11)(29/11).