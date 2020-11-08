شكرا لقرائتكم خبر عن «المحامين»: اعتماد شهادة التدريب من النقابة الفرعية شرط أساسي للقيد بجدول الابتدائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنشر المصري اليوم الأوراق المطلوبة للقيد بجدول الابتدائي، وهي صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل + صورة من بطاقة الرقم القومي (بمهنة محام)، وإيصال سداد الرسوم من إدارة التحصيل، وشهادة تعديل قيد من السجلات وذلك بعد سداد الرسوم بالنقابة، والمعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد.

وألزمت النقابة الراغبين في القيد بجدول الابتدائي شهادة إنهاء تدريب من المحامي الذي تم التدريب بمكتبه ثم اعتمادها من النقابة الفرعية التابع لها، شهادة تحركات من إدارة الجوازات، وبرنت تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي، واشترطت النقابة أن يتم تقديم هذه الأوراق من صاحب الشأن شخصيا.