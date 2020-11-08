شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق المطلوبة للقيد بجدول نقابة المحامين «أول مرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت نقابة المحامين الأوراق المطلوبة والاشتراطات للقيد بجداول النقابة، والاوراق المطلوبة للقيد أول مرة، بالجدول «عام» شهادة ميلاد كمبيوتر، وصحيفة الحالة الجنائية حديثة وموجهة للنقابة، وشهادة عن السمعة وغيرها من البيانات كالنموذج الموضح، وإيصال من النقابة بسداد رسوم القيد من إدارة التحصيل، وشهادة النجاح في الليسانس (لا تقبل إفادة)، وأصل شهادة الثانوية العامة.

وتشترط النقابة للقيد بالجدول تقديم شهادة حديثة للمعاملة العسكرية أو تأدية الخدمة العسكرية، وشهادة من مكتب المحامي الذي سيتدرب بمكتبه على أن يكون درجة قيده استئناف أو نقض مصدقا عليها من النقابة الفرعية كالنموذج الموضح، و6 صور شخصية بالزي الرسمي، وصورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة تحركات من ِإدارة الجوازات، وشهادة من التأمينات طباعة كمبيوتر (معتمد)، ونموذج الكشف الطبي من النقابة العامة.