شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة» يتفقد شارع المنشية في طور سيناء تمهيدًا لتحويله إلى ممشى سياحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الأحد، شارع المنشية في مدينة طور سيناء، من اجل دراسة خطة تطويره وتحويله إلى ممشي سياحي ضمن أعمال المرحلة الثانية لتطوير مدينة طور سيناء العاصمة.

وأكد المحافظ أنه سيجرى تحويل شارع المنشية إلى ممشي سياحي، ووضع مقترح لإعادة تخطيط وتطوير الشارع، وأيضًا تطوير المحال التجارية التي توجد به، وتم تشكيل لجنة لإعادة تحديد الأنشطة التي ستتواجد في المكان مع مراعاة البعد الإنساني بالتنسيق مع أصحاب المحال وادارة المرور والجهات المختصة.

وأوضح المحافظ أنه سوف يجرى نقل جميع محال الدواجن والأسماك إلى سوق بدر الحضاري الجديد، والإبقاء على باقي الأنشطة، مع إزالة جميع التعديات على خط التنظيم في الشارع، تمهيدًا لتوسيع خاصة أنه الشارع الرئيسي بالمدينة.

واستعرض المحافظ مع مدير المرور الخطوط العريضة للبدء في غلق الشارع، وفتحه في أوقات معينة، وفتح الشوارع والمحاور المرورية الجانبية لخدمة المحلات والأنشطة التجارية التي توجد بالمنطقة.

وقال إن هناك مقترحين للبدء في أعمال تطوير شارع المنشية، إحداهما غلق الشارع نهائيًا أمام السيارات، والثاني تحديد فترة زمنية محددة حتى يسهل توصيل البضائع للمحلات التجارية، مع وضع علامات إرشادية وتحرير غرامات لأي سيارة مخالفة.

وطالب المحافظ بضرورة تعاون المواطنين مع الجهاز التنفيذي، لتحويل مدينة الطور إلى عاصمة حقيقية، خاصة أن شارع المنشية يتعامد مع شارع الكورنيش، وهو حلقة الربط الرئيسية بالكورنيش.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، إنه من المقرر البدء في المرحلة الثانية لاستكمال شارع 306، في نهاية الأسبوع الجاري، وجرى الانتهاء من إعداد الرسومات الهندسية والتصور الجديد للبدء في تنفيذ المشروع، والذي يضم أكثر من 20 محل وباكية كمشروعات صغيرة لتوفير فرص عمل للشباب.

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رافق المحافظ اللواء جمال عبدالرشيد سكرتير عام المحافظة، وأحمد عبدالعظيم رئيس مدينة طور سيناء، والعميد أحمد فتحي مدير إدارة مرور جنوب سيناء، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات.