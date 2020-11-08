شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة في جميع مدارس شمال سيناء الاثنين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قرارا باعتبار غدا الاثنين إجازة استثنائية في جميع مدارس المحافظة.
وقال حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه بناءََ على توجيهات المحافظ تقرر ان يكون غدا الاثنين إجازة لجميع مدارس محافظة شمال سيناء.
يذكر أن محافظ شمال سيناء أصدر الخميس الماضي قرارا باعتبار يومي السبت والأحد ٨،٧ نوفمبر الجاري إجازة استثنائية في جميع مدارس المحافظة بسبب انتخابات مجلس النواب.
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