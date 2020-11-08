شكرا لقرائتكم خبر عن «المحامين» تعلن الأوراق المطلوبة للقيد بجدولي «الاستئناف» و«النقض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المحامين عن الأوراق المطلوبة للقيد بالاستئناف والنقض، وألزمت النقابة الأعضاء الراغبين في القيد بجدول الاستئناف، بتقديم شهادة بعنوان المكتب من النقابة الفرعية التابع لها، وصورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل، وصورة بطاقة الرقم القومي (بمهنة محام)، وإيصال سداد الرسوم، شهادة تعديل قيد من إدارة السجلات بالنقابة.

كما ألزمت النقابة المتقدمين بتسليم برنت تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي، وشهادة تحركات من إدارة الجوازات، وشهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد.

وبالنسبة للأوراق المطلوبة للقيد بجدول النقض فهي صورة البطاقة الشخصية، وصورة البطاقة الضريبية، وصورة الكارنيه، وبرنت تأمينات، وصور رسمية لعشر مذكرات أو صحف مقدمة لمحكمة استئناف، وكشف مختوم من المحكمة المقدم منها الصحف الرسمية، وشهادة تحركات، وشهادة بعدم صدور أحكام تأديبية.

وحددت لمحامي القطاع العام، الحصول على موافقة الشؤون القانونية، وبيان بالإجازات بدون مرتب، وبيان بالجزاءات، وبيان حالة وظيفية، وتوكيل جهة العمل، وبرنت تأمينات، و10 مذكرات أو صحف مقدمة لمحكمة استئناف، وكشف مختوم من المحكمة المقدم منها الصحف الرسمية ـ شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية.