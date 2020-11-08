شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: مواعيد الأمطار تغيرت في الأعوام الأخيرة بسبب الاضطرابات المناخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الأمطار بدأت تكون غزيرة على الساحل الشمالي ومحافظة الإسكندرية في السنوات الاخيرة بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مواعيد الأمطار في السنوات الأخيرة تغيرت عما كانت عليه في السابق.

وأكد محافظ الإسكندرية، أنه يتم متابعة حالة الطقس بشكل مباشر كل ساعتين مع هيئة الأرصاد الجوية.

ولفت إلى أن قرار تعطيل الدراسة غدًا الإثنين لا يمكن اتخاذه الآن، لأن الأمور مطمئنة ويتم متابعة الأمور مع الأرصاد، وحال أي جديد يستدعي مد الإجازة ليوم ثالث سيتم الإعلان عن هذا في العاشرة أو الحادية عشرة مساء.

وأشار إلى أن الأمطار تتساقط بشكل خفيف الآن في شوارع الإسكندرية وجميع قيادات المحافظة متواجدة في الشارع إلى جانب سيارات الصرف الصحي.

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