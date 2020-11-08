شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: «النبي هان على بعض الناس لمجرد تصريحات وردية لا تعني الاعتذار المباشر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن السياسة والدبلوماسية المصرية انتصرت، وانتصر الأزهر الشريف القوة الناعمة للإسلام في مصر والعالم الإسلامي بأكمله في أزمة الإساءة للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم، معقبًا: «الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر».

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم الأحد، أن هناك انفراجه على خطوط الأزمة الموجودة بعد الإساءة للرسول –صلى الله عليه وسلم-، لافتًا إلى أن وزير الخارجية الفرنسية جاء في زيارة لمصر، وكان حديثه مشجع للغاية في بداية الحوار، وأكد ان المسلمين جزء لا يتجزأ من الدولة الفرنسية، وأثنى على الإسلام، وهذا حديث مشجع.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن وزير خارجية فرنسا أعرب عن امله في توقف مقاطعة المنتجات الفرنسية، لكنه لم يعتذر لرسول الله –صلى الله عليه وسلم-، معقبًا: «هان النبي على بعض الناس لمجرد تصريحات وردية لا تعني الاعتذار المباشر لرسول الله –صلى الله عليه وسلم-»، مشددًا على ضرورة الاعتذار لرسول الله –صلى الله عليه وسلم مع التعهد بعدم تكرار الرسوم المسيئة.