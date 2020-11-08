شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يوجه بدعم المشروعات الصغيرة لأهالي قرية أبو منقار (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بحصر احتياجات الاهالي الراغبين في اقامة مشروعات صغيرة وذلك للتنسيق مع المستثمرين ورجال الأعمال بدعمها فنيا وماليا وذلك خلال أسبوع من الآن.

جاء ذلك خلال لقاءه مع عدد من اهالي قرية ابو منقار، وذلك بحضور يوسف مرزوق رئيس مركز الفرافرة، حيث وجه بإختيار الجادين والامناء، مع وضع اليات التنفيذ لضمان نجاح المشروعات والتنسيق مع المستثمرين لتقديم الدعم اللازم.

بحيث تكون المساعدات العينية عبارة عن توفير مستلزمات المشروعات، التي تتمثل في بطاريات أرانب، تربيه دواجن، استزراع سمكي، حرف يدوية، تربية دودة القز لإنتاج الحرير، تصنيع البان، بالاضافه إلى شراء منتجات المشروعات مما يسهم في خلق أسر منتجة توفر فرص عمل لتنمية المجتمع القروي.