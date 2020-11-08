شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسي: النساء تشارك بقوة فى انتخابات مجلس النواب لليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، أن مشاركة النساء بقوة لليوم الثان على التوالى فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، فى جميع محافظات مصر، ورصد المجلس القومى للمرأة، عدة مشاهد لمشاركة السيدات فى الانتخابات من جميع الفئات فى جميع محافظات مصر، وذلك حرصا منهن على ازدهار بلدهن.

وأشادت مايا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم “، بمشاركة النساء فى الانتخابات، موضحة أن المرأة المصرية عامل فعال فى الحياة السياسية، ودائما تعمل من أجل نهضة مصر، مشيرة إلى دور المجلس القومى للمرة فى توعية النساء حول أهمية الانتخابات وضرورة المشاركة فيها، من خلال حملات مبادرة "صوتك لمصر بكرة".

وأكدت أن المجلس القومى للمرأة دوره فى متابعة سير العملية الانتخابية منذ اليوم الأول لها، حيث أعلنت غرفة عمليات المجلس عن تلقى 28 شكوى، أن أغلب الشكاوى دارت حول الاستعلام عن اللجان الانتخابية وتم افادتهم بمعلومات اللجنة من خلال الاستعلام الفورى على الموقع الإلكترونى للهيئة الوطنية العليا للانتخابات، وشكاوى حول بعد المقر الانتخابى عن مكان السكن وطلب تغييره مستقبلا، وتم تسجيل طلبات تغيير المقرات الانتخابية بما يتوافق مع محل الاقامة على بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة.

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ومن جانب اخر، رصدت عدسة ”الخليج 365” أبرز مشاهد اليوم الثانى فى الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب، حيث توافد المواطنون على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب فى 13 محافظة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا من قبل كافة المواطنين المتواجدين أمام اللجان، وقبل الدخول للإدلاء بأصواتهم.

وشهدت اللجان تكثيف التواجد الأمنى منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثانى من انطلاق ماراثون الانتخابات البرلمانية، لتسهيل عمليات دخول وخروج الناخبين وتذليل أى عقبات أمامهم، وتعددت المشاهد فى المحافظات ما بين زحام فى بعض اللجان وحرص ذوى الاحتياجات الخاصة والشباب وكبار السن على المشاركة فى علية التصويت.

سطر عدد من كبار السن بمحافظة الشرقية، دروسًا فى الوطنية بالإصرار على النزول والإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى بانتخابات مجلس النواب، وقام أفراد الأمن داخل اللجان بمساعدتهم بالكراسى المتحركة للوصول للجان الانتخابية. وكانت فتحت اللجان الانتخابية بمحافظة الشرقية، أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب.