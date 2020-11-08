شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم التنمية المحلية يكشف الاستعدادات لمواجهة الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم بتطبيق التكليفات الخاصة بلجنة إدارة أزمة كورونا، وذلك منذ الأربعاء الماضى، حيث بدأت الأحياء فى اليوم الثانى تمر على المطاعم والكافيهات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، بالإضافة أن التواجد 50 % والأدوات المستخدمة تكون أحادية الاستخدام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية التى تتابع الانتخابات، تتابع أيضا الاستعدادات ليتم استيعاب مياه الأمطار، لافتًا إلى أن محافظة الإسكندرية الأصعب فى كثافة معدلات الأمطار، حيث يتم الاستعانة بالمنطقة المركزية لكل محافظة لضخ الآلات والمعدات الخاصة.

من ناحية أخرى أشار المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أنه تم عقد اجتماع لوزيرى التنمية المحلية والإسكان وثلاث محافظين القاهرة والجيزة والإسكندرية وأساتذة جامعات لوضع الاشتراطات الخاصة البنائية، والتى سيتم تعميمها بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى.