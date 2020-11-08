شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر لوزير خارحية فرنسا: الإساءة لمحمد ﷺ مرفوضة وعمل غير إنسانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر الشريف، خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، أن محمد ﷺ رحمة لنا ولكم، وهو نور أبدى بعثه الله للبشرية، متابعا: هل من الحكمة المغامرة بمشاعر ملايين البشر من أجل ورقة مسيئة لا أستطيع أن أتفهم أى حرية هذه؟!

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وأضاف: "صدرى متسع للحوار والعمل معكم ومع الجميع ؛ ولكنى أقول: أن الإساءة لمحمد ﷺ مرفوضة تمامًا، أن الناس لن تُمسك بالقواميس حتى تتحقق عن فروق بين المصطلحات ومعانيها، المصطلحات التى تستعملونها تجرح المسلمين جميعًا، وهى عمل غير إنسانى ولا يتفق مع الحضارة:".

وتابع: "نحن مستعدون للتعاون معكم، من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام ومحاربة الفكر المتطرف داخل فرنسا وأوروبا، نحن على استعدادٍ لتقديم منصة خاصة للتعريف بالإسلام وأحكامه الصحيحة لنشر الوسطية والاعتدال والتسامح الإسلامى".