شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. أهالى "زفتى" يواسون الاعلامى محمد فودة في وفاة شقيقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الآف من أبناء مدينة زفتي علي تقديم واجب العزاء في وفاة الحاجة سوسن فودة، شقيقة الإعلامى محمد فودة، حيث أقيم العزاء اليوم السبت فى مدينة زفتى.

وحرص على تقديم واجب العزاء فى مدينة زفتى، خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، والدكتور سامى عبد العزيز، والنائبة البرلمانية د.صبورة السيد، والدكتور خالد عزازي رئيس مجلس إدارة جامعة المستقبل، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمدنية زفتي.

وتلقي الاعلامى الكبير العديد من الاتصالات ورسائل المواساة من مشاهير المجتمع ونجوم الفن والإعلام.

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يذكر أن شقيقة الإعلامى محمد فودة، كانت قد رحلت عن عالمنا مساء أمس الجمعة.