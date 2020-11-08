تجديد إيداع "طفل المرور" داخل دار الرعاية 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، إيداع "طفل المرور" داخل دار الرعاية، 15 يومًا، بعد انقضاء الأسبوع الأول.
كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية أمرت بإرسال كل من أحمد أبوالمجد، ويوسف محمد، وعمرو أحمد، رامز عصام، ومصطفى تامر إلى المعامل المركزية، بمصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة دم وبول وإجراء تحليل مخدرات لهم.
كما قررت النيابة إيداع الطفل إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع على أن يتم تقديم جلسات التأهيل النفسي الموصى بها وفقًا لتقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة.
وتم ضبط الطفل وأصدقائه في دائرة قسم شرطة البساتين لتعديهم على أمين شرطة والتنمر عليه، عندما استوقف رجل المرور الطفل أثناء قيادة سيارة رغم أنه تحت السن القانونية، ولا يحمل رخصة ولا بطاقة رقم قومي، وتم إخلاء سبيله، ثم تم إلقاء القبض عليه بعد نشر فيديو يسخر من القضية، فتم القبض عليه مرة أخرى.
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