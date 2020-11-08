إحالة ٦٠ طعنا على انتخابات النواب للمرحلة الأولى لمحكمة النقض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى، عددًا من الأحكام الخاصة بالطعون على إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، والتي أقيمت عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للنتيجة الخاصة بانتخابات المرحلة الأولى.

وتضمنت الأحكام ٤٨ طعنا بالرفض، بينما ٦٠ طعنًا قضت المحكمة بعدم الاختصاص الولائي بنظرهم، وقررت إحالتهم للطعن للفصل في موضوع الطعون، والتي تطالب باستبعاد مرشحين ببعض الدوائر ظهرت نتيجتهم في المرحلة الأولى بالنجاح، وباكتسابهم العضوية البرلمانية بإعلان النتيجة، أصبحت محكمة النقض المختصة بالفصل في مدى صحة العضوية من عدمه طبقًا للقانون والدستور، لاكتسابهم مركز قانوني.

وقضت المحكمة في طعن واحد بترك الخصومة، كما أصدرت ٥ أحكام بعدم القبول لـ ٥ طعون.

كانت تلقت المحكمة الإدارية العليا نحو 108 طعون، من جميع محافظات مصر، على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.