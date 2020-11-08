"غسيل كلوي وزواج يتيمات".. السيسي يوجّه بتفعيل مبادرات جديدة بقيمة مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع متابعة نشاط صندوق تحيا مصر في مجال الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

وأكد الرئيس أهمية زيادة حجم برامج الدعم المقدمة من الصندوق، لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين وتكثيف نشاطه من خلال مختلف برامج الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، مع الأخذ في الاعتبار حلول فصل الشتاء، وبداية العام الدراسي الحالي.

ووجّه الرئيس بالبدء في تفعيل وإطلاق عدد من المبادرات من خلال صندوق تحيا مصر، بقيمة إجمالية مليار جنيه لتشمل البرامج التالية:

- تنظيم أكبر قافلة إنسانية تتضمن مواد غذائية متنوعة، وملابس، وتجهيزات استعداداً لفصل الشتاء، لصالح مليون مواطن.

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- مساعدة ودعم 2000 من الفتيات اليتيمات والأكثر احتياجاً لتجهيز كافة مستلزمات الزواج لهن من أجهزة كهربائية وادوات منزلية وغيرها.

- تنظيم قوافل طبية بمراكز المحافظات لتوزيع 1500 جهاز غسيل كلوي لخدمة 120 ألف مريض، بالإضافة إلى توزيع 1000 كرسي متحرك للمعاقين، وتوفير 500 حضانة أطفال حديثة بكافة المستلزمات والتجهيزات لتستوعب 18 ألف طفل على مدار العام.

- دعم فئة صغار الصيادين من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم ووقايتهم من برودة الأجواء، وذلك لعدد 50 ألف صياد على مستوى الجمهورية.

- تزويد جامعات كل من القاهرة وعين شمس والإسكندرية بمعامل المهارات الخاصة بكليات الطب لدعم العملية التعليمية والتي سوف يستفيد منها 3000 طالب.

- تنشيط صناعة "النول" المصري لدعم الحرف اليدوية وتحقيق عائد اقتصادي لعدد 3000 أسرة، بتوزيع أجهزة ومعدات النول على تلك الأسر في المحافظات التي تعمل بحرفة النسيج اليدوي.

ووجّه الرئيس بالاستمرار بانتظام في تطوير نشاط ومبادرات صندوق تحيا مصر كذراع اجتماعي واقتصادي داعم لجهود أجهزة الدولة تجاه المواطنين، واستشراف المزيد من مجالات الدعم للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون والتكامل مع أجهزة الدولة المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني.