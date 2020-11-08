محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن المشاركة الشعبية الواسعة، أمس واليوم، في أعمال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، بمثابة صفعة قوية على وجوه تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التيارات والجماعات والتنظيمات التي خرجت من رحم هذه الجماعة.
وأضاف زين الدين، في بيان له أصدره اليوم الأحد، أن الشباب والمرأة المصرية وكبار السن وجموع المصريين ضربوا أروع الأمثلة في ممارسة الديمقراطية في أروع صورها؛ بمشاركتهم الكبيرة في هذه الانتخابات، مؤكدًا أن الناخب المصري قادر على اختيار أفضل العناصر القادرة على التعبير عنه تحت قبة البرلمان.
وأشار البرلماني إلى أن دعوات المقاطعة من قوى الشر والضلال والإرهاب ألقى بها المصريون في سلة المهملات، مؤكدًا أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو بناء دولة مصرية حديثة مدنية وديمقراطية يسود فيها احترام الدستور والقانون والانتصار لدولة المؤسسات.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل "نقل النواب": المصريون ألقوا بدعوات مقاطعة الانتخابات في سلة المهملات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.