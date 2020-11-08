شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة وفد الوكالة الألمانية لأسوان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام وفد برنامج مشروع دعم التشغيل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، الأحد، بزيارة مدرسة كمال نوبى للتعليم والتدريب المزدوج التابعة لإدارة أسوان التعليمية، حيث تعتبر زيارة افتتاحية للمرحلة الثالثة من المشروع وكان في استقبالهم قيادات التعليم الفنى.

تفقد الوفد المكتبة الإلكترونية وتحاور مع الطلاب حول مدى استفادتهم من هذه المكتبة خاصًة في الدراسة والتدريب، كما تفقد الوفد الفصول والمعامل، وتحدث مع الطلاب عن الفرص التدريبية التي توفرها لهم المدرسة ومطالبهم وطموحاتهم بعد إنهاء الدراسة، والمشكلات التي تواجههم، ومدى استفادتهم من الفرص التدريبية في المنشآت المختلفة.

جدير بالذكر أن مدرسة كمال نوبى تم تأسيسها سنة 2003 كمدرسة كهربائية، وتم تحويلها إلى مدرسة للتعليم المزدوج سنة 2013، وتضم المدرسة الآن 13 تخصص مختلف بإجمالى عدد طلاب بلغ 610 طالب وطالبة.

وبنهاية الجولة أبدى الوفد اعجابه بالمدرسة وأشاد بانتظام الدراسة وتطبيق المدرسة لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

بعدها توجه الوفد إلى ديوان المديرية واجتمع الوفد مع السيد الفيومى وكيل الوزارة، وتم مناقشة خطة العمل الحالية للمشروع (المرحلة الثالثة) والتى تعمل على عدة محاور منها (تحسين وحوكمة التعليم المزدوج- خدمات تيسير الانتقال إلى سوق العمل لطلاب التعليم الفنى والتى تشمل التوجيه والإرشاد المهنى وريادة الأعمال- معلومات سوق العمل والتى تساعد العملية التعليمية على تحديث المعلومات من خلال المرصد الإقليمى- جودة التعليم الفنى لتأهيل المدارس للحصول على اعتماد الجودة)

بعدها تم مناقشة احتياجات المرصد الإقليمى، ومدى توافر الأجهزة والمعدات الخاصة بأقسام التعليم المزدوج، وآليات تأهيل طلاب التعليم المزدوج لسوق العمل.

وأكد وكيل الوزارة، للوفد على استعداد المديرية لتقديم كافة التسهيلات الممكنة، وتذليل أي عقبات تواجه القائمين على المشروع.

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وانتهت زيارة الوفد للمديرية بعقد اجتماع مع أعضاء (وحدة الانتقال إلى سوق العمل- التعليم المزدوج- المرصد الإقليمى) حيث تم مناقشة خطة عمل المشروع وآليات التنفيذ كلً في مجاله، وما الوظائف الجديدة والمهارات التي يحتاجها سوق العمل لتقديم الدعم لها، للوصول إلى الهدف الأساسى من المشروع وهو تحقيق التنمية المستدامة، خاصًة وأن الوكالة الألمانية تخدم الرؤية المصرية لتحسين التعليم المزدوج.

وتم التطرق إلى أهمية ربط البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل في مختلف المجالات، وبنهاية اللقاء أوصى الوفد الحاضرين بضرورة التواصل المستمر مع المحافظات الأخرى لتبادل الخبرات ووضع حلول ومقترحات للمشكلات المشتركة، بما يعمل في النهاية على خدمة العملية التعليمية ومخرجها الأساسى وهو الطالب.