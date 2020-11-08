قبل ساعات من غلق صناديق «النواب».. إقبال ملحوظ على لجان الإسماعيلية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قبل ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع بالإسماعيلية، في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس النواب، شهدت اللجان، مساء الأحد، إقبالًا ملحوظا في المركز والضواحي وبعض لجان المدينة ومركزي أبوصوير وفايد.
وشهد اليوم الثاني استمرار توافد طلاب جامعة قناة السويس للجان المدينة، للإدلاء بأصواتهم وتقدمهم رئيس الجامعة، كما شهدت لجان القطاع الريفي زيادة أعداد الناخبات، وخاصة في لجان القرى وخروج الشباب.
وشهد اليوم الثاني نشاطًا غير مسبوق من المرشحين وأنصارهم الذين احتشدوا أمام اللجان لنقل الناخبين ومساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم وتوفير السيارات لنقلهم من منازلهم إلى مقار اللجان الانتخابية.
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