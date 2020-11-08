شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح بالدقهلية يحرر محضرًا ضد نائب بـ«الشيوخ»: «سبّني ومنعني من دخول اللجنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرر أحمد رعب، المرشح المستقل للنواب بدائرة مركز السنبلاوين بالدقهلية، الأحد، محضرًا ضد محمد عبدالمعطى، عضو مجلس الشيوخ، اتهمه فيه بـ«التعدي اللفظي عليه، وتحريض الناخبين على عدم انتخابه وعدم السماح له بدخول اللجنة الفرعية بقرية السمارة، كما جاء في المحضر.

وقال «رعب» في المحضر رقم 3155 إداري تمي الأمديد إن «عضو مجلس الشيوخ منعه وأنصاره من الدخول لمقر لجنة مدرسة السمارة بقريته وحث أهالى قريته على عدم التصويت له وعندما حاول الدخول تطاول عليه بالسب والقذف هو عدد من أسرته وأنصاره»، بحسب المحضر.

تم إخطار اللجنة العامة للانتخابات بالواقعة، وأحيل المحضر للنيابة العامة للتحقيق.

يذكر أن دائرة السنبلاوين تشهد منافسة قوية بين 30 مرشحًا للفوز بمقعدين فقط، حيث تتنافس 4 أحزاب هى«الشعب الجمهوري، ومستقبل وطن، وحماة الوطن، والوفد الجديد» مع 26 مرشحًا مستقلًا لاقتناص مقعدين بالبرلمان.