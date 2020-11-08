- 1/12
- 2/12
- 3/12
- 4/12
- 5/12
- 6/12
- 7/12
- 8/12
- 9/12
- 10/12
- 11/12
- 12/12
شكرا لقرائتكم خبر عن طوابير نسائية في الساعات الأخيرة من انتخابات مجلس النواب بالغربية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت الساعات الأخيرة من انتخابات مجلس النواب فى محافظة الغربية زحامًا شديدًا من السيدات أمام اللجان الانتخابى فى قرى محافظة الغربية، ورصدت «المصرى اليوم» زحامًا كبيرًا من السيدات فى قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة من أمام مدرسة عبد العال أبو هيش، وتم تنظيم السيدات أمام اللجان فى شكل طوابير.
وقام الموظفون المعاونون أمام اللجان بفحص السيدات والأطفال المصاحبين لقياس درجة الحرارة باستخدام الكواشف الحرارية، وكما قاموا بالتأكيد على التزام الناخبات بارتداء الكمامات حرصًا على الصحة العامة ومنعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.
[image:13:center]
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
108,962
-
تعافي
100,239
-
وفيات
6,355
كانت هذه تفاصيل خبر طوابير نسائية في الساعات الأخيرة من انتخابات مجلس النواب بالغربية (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.