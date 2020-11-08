شكرا لقرائتكم خبر عن طوابير نسائية في الساعات الأخيرة من انتخابات مجلس النواب بالغربية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الساعات الأخيرة من انتخابات مجلس النواب فى محافظة الغربية زحامًا شديدًا من السيدات أمام اللجان الانتخابى فى قرى محافظة الغربية، ورصدت «المصرى اليوم» زحامًا كبيرًا من السيدات فى قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة من أمام مدرسة عبد العال أبو هيش، وتم تنظيم السيدات أمام اللجان فى شكل طوابير.

وقام الموظفون المعاونون أمام اللجان بفحص السيدات والأطفال المصاحبين لقياس درجة الحرارة باستخدام الكواشف الحرارية، وكما قاموا بالتأكيد على التزام الناخبات بارتداء الكمامات حرصًا على الصحة العامة ومنعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

طوابير نسائية فى الساعات الأخيرة من انتخابات مجلس النواب فى الغربية

طوابير نسائية فى الساعات الأخيرة من انتخابات مجلس النواب فى الغربية

طوابير نسائية فى الساعات الأخيرة من انتخابات مجلس النواب فى الغربية

طوابير نسائية فى الساعات الأخيرة من انتخابات مجلس النواب فى الغربية

طوابير نسائية فى الساعات الأخيرة من انتخابات مجلس النواب فى الغربية

طوابير نسائية فى الساعات الأخيرة من انتخابات مجلس النواب فى الغربية

طوابير نسائية فى الساعات الأخيرة من انتخابات مجلس النواب فى الغربية

طوابير نسائية فى الساعات الأخيرة من انتخابات مجلس النواب فى الغربية

طوابير نسائية فى الساعات الأخيرة من انتخابات مجلس النواب فى الغربية

طوابير نسائية فى الساعات الأخيرة من انتخابات مجلس النواب فى الغربية

طوابير نسائية فى الساعات الأخيرة من انتخابات مجلس النواب فى الغربية

طوابير نسائية فى الساعات الأخيرة من انتخابات مجلس النواب فى الغربية

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