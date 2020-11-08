شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: التعاقد مع «كوفاكس» لتوفير لقاح كورونا لمصر فور ثبوت فاعليته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، التعاقد مع هيئة (الكوفاكس) ومنظمة الصحة العالمية لتوفير عدد كاف من لقاحات فيروس كورونا المستجد فور ثبوت فعاليتها.

وقالت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي، الأحد، أن هناك تعاون مصري مع دول العالم في مجال توفير اللقاحات فور ثبوت فعاليتها والمشاركة في إجراء الأبحاث الإكلينيكية مع بعض الشركات تمهيدًا للتصنيع.

وأشارت إلى أن مصر تشارك مع دول العالم في التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد ضمن مبادرة (من أجل الإنسانية).