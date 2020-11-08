شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشيد بوعي كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لمشاركتهم في الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت إنتخابات مجلس النواب في الشرقية مشاركة لافتة من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وسط تطبيق للاجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على صحه الجميع.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بوعي المواطنين من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة لاصرارهم على النزول وممارسة حقهم الدستورى والقانونى ،مشيرا إلى ان الجهاز التنفيذى ورجال القوات المسلحة والشرطة والقضاة يقدمون كل الدعم والتسهيلات للمواطنين، وخاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، للإدلاء بأصواتهم بجميع اللجان والمقار الإنتخابية خلال أيام إنتخابات مجلس النواب.

وتيسيراً على الناخبين من كبار السن وذوي الهمم لمعاونتهم في المشاركة في العملية الانتخابية، قدم القضاه والشرطة المدنية والمشرفين على الإنتخابات المساعدة في عدد من اللجان الانتخابية، ففي مركز ومدينة أبوحماد توجه القاضي المسؤول عن اللجنة الانتخابية بقرية صفط الحنة التابعة لمركز ابو حماد وبرفقته عمدة القرية إلى فناء المدرسة، تيسيراً على المواطنين غير القادرين للصعود إلى مقر اللجنة للإدلاء بأصواتهم الإنتخابية.

وقام رجال القوات المسلحة بمساعدة كبار السن وإدخالهم إلى اللجنه الإنتخابية للإدلاء بصوتهم الإنتخابي، بمعهد الحاج موسي الأزهري بعزبة الجندية بالطحاوية بمركز بلبيس، فيما قدم مشرفو اللجان الإنتخابية بقرية صفط زريق التابعه لمركز ديرب نجم العون ومساعدة لكبار السن، وقاموا باصطحابهم بالكرسي المتحرك تيسيراً عليهم لدخول اللجنة والتعبير عن آرائهم.

وساعد مشرفو اللجان الانتخابية ورجال القوات المسلحة بالمدرسة الثانوية بنين بأنشاص الرمل، ووحدة البلاشون التابعه لمركز بلبيس، ساعدوا كبار السن وذلك باصطحابهم بالكرسي المتحرك تيسيراً عليهم لدخول اللجنة الخاصة بهم والتعبير عن رأيهم واختيار مرشحهم بكل حرية.

وفي سياق متصل، قدم المشرفون على اللجان الانتخابية بمركز فاقوس في اللجان الانتخابية رقم ١٧ بالخطارة بالوحدة المحلية بالهيصيمية، ولجنه رقم ٦ بمركز شباب الكيلانية بالوحدة المحلية بالصوالح ،ولجنة رقم ١٣، و١٤ بمدرسة الطويلة بالوحدة المحلية بالهيصيمية، ومدرسة أبوجابر بالوحدة المحلية بالديدامون المساعدة للمرضي وكبار السن للادلاء بأصواتهم الإنتخابية.

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وقامت عناصر الشرطة المصرية بإجراءات التفتيش للسيدات امام اللجان الإنتخابية، وذلك ضمن الخطة الأمنية التي وضعتها مديرية الامن لتأمين الناخبين أثناء سير العملية الانتخابية، لإختيار المرشح المناسب الذي يحقق أمانيهم وطموحاتهم وتحقيقاً للصالح العام.