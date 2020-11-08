شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. افتتاح معرض الأسر المنتجة بمدينة الشيخ زايد بمناسبة يوبيلها الفضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم لجنة المجتمع المدنى بمدينة الشيخ زايد معرضا ًللأسر المنتجة غدا ً الإثنين بمناسبة الإحتفال باليوبيل الفضى للمدينة بالحى الحادى عشر.

يضم المعرض منتجات متنوعة بأسعار منخفضة ومتميزة لأبناء المدينة، كما يتم تقديم عدة مفاجأت للزائرين.

فيما يشارك فريق عمل في الفعالية الفنية للإحتفال تحت عنوان «زايد.. مدينة السعادة».

وتقول ريهام عطية، من الفريق قمنا بتأسيس جروب للمشاركة في تلوين المدينة بلون الفرحة احتفالا بهذه المناسبة السعيدة، مطالبة أهالى الحى وأبناء المدينة للمشاركة.

وتحتفل مدينة الشيخ زايد هذا الشهر بالعيد القومي للمدينة والذي يواكب هذا العام اليوبيل الفضي لانشائها منذ (25 عاماً )، حيث بدأت التجهيزات للإحتفالية منذ شهر أكتوبر الماضى بإجراء نظافة للشوارع وإضاءة وتزين الميادين العامة وزراعة وتشجير مدخل المدينة ووضع لافتات مضيئة عن الإحتفالية.

وتبدأ الفعليات التي يقودها جهاز مدينة الشيخ زايد برئاسة اللواء مصطفى فهمي وبمشاركة الجهات التنفيذية بالمدينة والمجتمع المدني والسادة المستثمرين ومجلس الأمناء.

وتشمل الإحتفالية التي تستمر لمدة أسبوعين إقامة عدة حفلات وأنشطة مختلفة، كما تضم تقديم عروض فنية من بينها رسومات على الحوائط والجداران والأسوار لفنانى المدينة، بالإضافة إلى مسابقات فنية وثقافية لطلبة المدارس في كافة المراحل الدراسية، وماراثوان للدراجات ومسابقات للمسافات الطويلة والقصيرة لكافة المراحل العمرية وأخرى للمشى، فضلا عن احتفالية لدورالأيتام وآخرى لذوى القدرات الخاصة، معارض لجمعية الأسر المنتجة.

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وتختتم الإحتفالية بالحفل الفنى يوم السبت ١٤ نوفمبر بتوزيع الجوائز للمشاركين.