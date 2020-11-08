شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر لوزير الخارجية الفرنسي: أنا أول المحتجين على حرية التعبير إذا أساءت لأي دين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خلال استقباله وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، بمشيخة الأزهر مساء الأحد: «أنا أول المحتجين على حرية التعبير إذا ما أساءت لأي دين من الأديان وليس الإسلام فقط».

وأضاف شيخ الأزهر خلال اللقاء: «أنا وهذه العمامة الأزهرية حملنا الورود في ساحة باتاكلان وأعلنا رفضنا لأي إرهاب».

وتابع قائلًا: «التجاوزات موجودة عند أتباع كل دين وفي شتى الأنظمة، فإذا قلنا إن المسيحية ليست مسؤولة عن حادث نيوزيلندا؛ فيحب أن نقول أيضا إن الإسلام غير مسؤول عن إرهاب من يقاتلون باسمه، أنا لا أقبل أبدًا أن يتهم الإسلام بالإرهاب».

وختم قائلًا: «نحن هنا في الأزهر قديمًا وحديثًا نواجه الإرهاب فكرًا وتعليمًا، ووضعنا مقررات ومناهج جديدة تبين للجميع إن الإرهابين مجرمون وإن الإسلام بريء من تصرفاتهم».