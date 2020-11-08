شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة إقبال الناخبين والتزامهم بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة المسائية بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توافدت أعداد كبيرة من الناخبين بمختلف اللجان بالدوائر الأربعه في كفر الشيخ في الفتره المسائيه، ملتزمين بلبس الكمامات وتنفيذ الإجراءات الإحترازيه لمواجهة كورونا للمشاركه في الإنتخابات البرلمانيه.

يذكر أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب انطلقت في 13 محافظة، السبت، في تمام التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية بالنظامين الفردي والقائمة في محافظات (القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والسويس).

وكانت المرحلة الأولى أجريت يومي 24 و25 أكتوبر الماضي، وأعلنت نتائجها في الأول من نوفمبر بفوز القائمة الوطنية من أجل مصر بالدائرتين الثانية والرابعة، بالإضافة إلى حسم 32 مرشحا مقاعدهم بالنظام الفردي، فيما تجري جولة إعادة المرحلة الأولى بين 220 مرشحا آخرين.

ويتابع انتخابات مجلس النواب 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية، فيما تحظى باهتمام وسائل الإعلام الدولية بمشاركة 153 مؤسسة دولية و51 وسيلة إعلام محلية.

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