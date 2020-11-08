شكرا لقرائتكم خبر عن 33 ألف مواطن يخضعون لفحص كورونا بالمعمل الإقليمي بالزقازيق قبل سفرهم للخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق، يرافقه مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومدير إدارة الحسابات، ومدير التفتيش المالي والإداري، ومدير إدارة المعامل بالمديرية، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات المعملية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، ومتابعة إجراءات تحصيل الرسوم الخاصة بفحص فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ للمسافرين للخارج، والتيسير على المواطنين.

وتفقد وكيل الوزارة الأقسام المختلفة بالمعمل الإقليمي، وأطمأن على إنتظام العمل، والتأكد من توافر الكيماويات والمستلزمات اللازمة لإجراء كافة الفحوصات المعملية، وتابع إجراءات فحص الحمض النووي PCR لفيروس كورونا للمسافرين للخارج، والذي بلغ عددهم حتي الآن ٣٣٠٩٦ مسافر، والتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، كما ناقش مع مديرة المعمل الإقليمي بعض معوقات سير العمل، وتم وضع الحلول المناسبة لها.

يذكر بأن فحص فيروس كورونا للمسافرين للخارج يأتي بناء على تعليمات سلطات الطيران المدنى والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الإختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها، وتعاونا من وزارة الصحة والسكان فقد تقرر إجراء الاختبارات بالمعامل المركزية وفروعها، منها المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق.

وأشار الدكتور هشام مسعود بأن مواعيد الحجز وسحب العينات تكون يومياً بدءاً من الساعة ٩ص، بما فيها العطلات الرسمية والراحات، ويقوم المواطن الراغب في الخدمة بالحجز من خلال الموقع الإلكترونيعلي الإنترنت، ويقوم باستيفاء الأوراق المطلوبة «صورة جواز السفر، صورة ضوئية من تذكرة السفر، صورة بطاقة الرقم القومي»، مع سداد الرسوم المالية، ويتم استلام النتيجة بعد ٢٤ ساعة من سحب العينة.