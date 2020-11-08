شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق الطبية تشارك في فحص الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرصت الفرق الطبية المشاركة، الأحد، علي فحص المواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2020 بقري ومراكز محافظة كفرالشيخ، إلى جانب التشديد على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للموطنين للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

بالإضافة إلي تواجد سيارات الإسعاف أمام مقار اللجان الانتخابية الفرعية، وذلك تجنبًا لاية طوارئ قد تحدث خلال سير العملية الانتخابية بنطاق المحافظة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ علي توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضارى ولائق، واتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير إجراءات استقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، وأماكن الانتظار المعدة لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية، وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.