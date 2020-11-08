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شكرا لقرائتكم خبر عن «انزل شارك صوتك أمانة».. مسيرة شبابية للحث على المشاركة الانتخابية في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بقيادة الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، مسيرة شبابية تحت شعار «أنزل شارك صوتك أمانة»، لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية والفعالة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، والتأكيد على أنه واجب وطنى على الجميع المشاركة به.
وجاءت مسيرة الشباب والرياضة بقرية قرنفيل التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، لحث أهل القرية على المشاركة، والتأكيد على الدور الفعال والغيجابى الذي لابد من اتخاذه.
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