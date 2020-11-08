شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ترام وانهيار سقف عقار وغرق محلات.. حصيلة الطقس السيئ في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكثف الأجهزة المعنية بالإسكندرية جهودها لإزالة أثار موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المدينة الساحلية على مدار 3 أيام.

وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية قرارا بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد الأزهرية اليوم الأربعاء بسبب سوء الاحوال الجوية والامطار الغزيرة.

وتواصل 4 جهات أعمال إزالة آثار موجة الطقس السىء وكسح المياه من شوارع المدينة وهي الأحياء وشركات «الصرف الصحى، المياه، نهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة».

ونجحت الأعمال في كسح معظم تراكمات مياه الأمطار أسفل الكبارى وأماكن التجمعات وتسيير حركة المرور بصورة طبيعية.

وشهدت الإسكندرية، السبت، موجة من الأمطار الغزيرة تشبه السيول هي الموجة الأسوأ هذا العام.

وتعرضت معظم شوارع المدينة وطرقها الرئيسية للغرق ولم تصمد أمام الأمطار، ومن بينها طريق الكورنيش وأبوقير، فضلا عن غرق نفق المندرة الذي تعدى ارتفاع المياه فيه أكثر من متر فيما تحولت المناطق أسفل الكبارى إلى شبه بحيرات .وتعرضت عدة مناطق بغرب الاسكندرية للغرق وخاصة منطقة وادى القمر وأم زغيو.

وأدت موجة الطقس السىء إلى انهار سقف عقار قديم بمنطقة اللبان بحي الجمرك غرب الإسكندرية، بسبب الأمطار الغزيرة، وذلك دون حدوث أي إصابات، فيما جرى إنقاذ عجوز وزوجها المسن يقطنان بإحدى غرف العقار.

وفى منطقة المنتزة نشب حريق بمحل سوبر ماركت في عقار بشارع وادى الملوك بسبب انفجار كابل الكهرباء المغذي للمحل نتج عنه ماس تسبب في إشعال النيران .

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وفى ذات السياق، اشتعلت النيران بسقف إحدى عربات ترام الرمل بمحطة بولكلى شرقي الإسكندرية، إثر ماس كهربائي بسبب الأمطار، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر.

وفى منطقة سيدى بشر تعرضت المحال التجارية بشارع خالد بن الوليد للغرق بعد ان ارتفعت مياه الأمطار لأكثر من 50 سم.

حصيلةةالطقس السئ فى الاسكندرية

حصيلةةالطقس السئ فى الاسكندرية

حصيلةةالطقس السئ فى الاسكندرية

حصيلةةالطقس السئ فى الاسكندرية

حصيلةةالطقس السئ فى الاسكندرية