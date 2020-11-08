شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نرفض أى دور للمليشيات والمرتزقة فى مستقبل ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشار وزير الخارجية سامح شكرى إلى دعم مصر للمسار السياسى فى ليبيا، مؤكدًا أنه ليس هناك أى حلول عسكرية فى ليبيا، وأن وقف إطلاق النار بشكل رسمى كان ضرورى لإعطاء الشعب الليبى فرصة لحوار ليبى ليبى، وأن مصر تلعب دورا فى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، موضحًا أنه ليس هناك مجال لإشراك المليشيات المسلحة والمرتزقة.
وأدان شكرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الفرنسى التدخلات الإقليمية فى الشأن الداخلى الليبى، مؤكدا أن القاهرة مستمرة فى تعزيز دورها في دعم التوصل لاتفاق ليبي والتوصل لانتخابات حرة فى البلاد.
وأشار شكرى إلى أن مصر ليس لديها أى أطماع فى ليبيا وهى ترصد أى تهديد للأمن القومى المصرى، مؤكدا تطلع القاهرة إلى أن يسفر الحوار عن تعزيز المسار السلمى.
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