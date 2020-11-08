شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الفرنسى يصل مشيخة الأزهر للقاء الإمام الأكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل جان إيف لودريان، وزير خارجية فرنسا، إلى مشيخة الأزهر، للقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فى إطار زيارته لمصر.

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ومن المتوقع أن يشهد اللقاء التطرق إلى أزمة الرسوم المسيئة الأخيرة، وتوضيح من وزير الخارجية الفرنسى لما حدث، وذلك بعد تنديد الأزهر بالأحداث الأخيرة التى شهدتها فرنسا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، استقبل اليوم "جان إيف لودريان"، وزير خارجية الجمهورية الفرنسية، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وكذلك السفير الفرنسى بالقاهرة، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول موضوعات التعاون المشترك فى إطار العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وكذلك استعراض سبل تعزيز الجهود لمواجهة تصاعد نبرات التطرف والكراهية فى ظل التوتر الأخير بين العالم الإسلامى وأوروبا.