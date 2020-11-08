وزير الخارجية الفرنسى: ندين حملة المقاطعة وعززنا تأمين سفاراتنا بالخارج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الفرنسى، جان ايف لودريان، إن بلاده عززت تأمين السفارات الفرنسية في الخارج بالتشاور مع الدول المحلية، مشيرا إلى وجود كلام يحمل رسائل الحقد والكراهية ضد فرنسا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد لودريان، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية، إدانة بلاده لحملة المقاطعة لفرنسا، مشيرا إلى أن اللقاءات مع المسؤولين المصريين تم التأكيد على القدر الكبير الذي تكنه فرنسا للدين الإسلامي، مؤكدا أن بلاده تلاحق الإرهابيين والجماعات الراديكالية التى تعانى منها فرنسا وهو نفس ما عانت منه مصر.

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