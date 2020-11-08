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شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب واقعة السمكة: دخلت بالمنظار لقيتها بتتحرك داخل المريض.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مايكل إبراهيم نائب جراحة تجميل في مستشفى بنى سويف التخصصى، أنه فوجئ بدخول مريض فاقدا للوعي برفقة سيارة إسعاف إلى قسم الاستقبال بالمستشفى التخصصى. وأضاف الدكتور مايكل إبراهيم لليوم السابع "قمنا بتركيب أنبوبة حنجرية فى نفس الوقت اللى فيه تمريض الاستقبال بيجهز كل حاجة ويركب أجهزة وريدية، دخلت بالمنظار الحنجرى ولقيت السمكة بتتحرك فى فم المريض".
وأضاف الطبيب أنه نجح فى أقل من 20 ثانية فى استخراج السمكة ليبدأ بعدها المريض فى التنفس، مشيرا إلى حجز المريض فى قسم العناية المركزة بالمستشفى لحين التأكد التام من سلامته.
ونجح طبيب جراحة بقسم الاستقبال في مستشفى بنى سويف التخصصي، أمس السبت، في استخراج سمكة حية من مدخل القصبة الهوائية لصياد.
وفؤجئ أحد الأطباء أثناء وجوده بقسم الاستقبال بالمستشفى التخصصي بقيام مسعف في مرفق إسعاف بنى سويف بنقل مريض، يدعى داهش فايد، ومقيم بورش سنور شرق النيل يعانى من ضيق بالنفس وعدم القدرة على الكلام.
استخراج سمكة من فم الصياد
الأطباء مع الصياد
لحظة استخراج السمكة
الفريق الطبى مستخرج السمكة من فم الصياد
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