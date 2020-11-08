شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. "الصحة" تؤكد عدم غلق المدارس بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم. صندوق تطوير التعليم يقبل طلبة مجمع أسيوط التكنولوجي لاستكمال دراستهم بالفيوم التعليم تناشد طلاب الثانوى العام الاستفادة من المحتوى الرقمى ببنك المعرفة تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد.. انفوجراف أمطار غزيرة ورعدية بالسواحل الشمالية خفيفة على القاهرة والعظمى 25 درجة غدا الصحة تعلن التعاقد مع "الصحة العالمية" لتوفير لقاح كورونا حال ثبوت فاعليته وزيرة الصحة تؤكد عدم غلق المدارس بسبب كورونا.. وتدعو لتفعيل الدفع الإلكترونى رئيس لجنة مكافحة كورونا: يوجد 10 سلالات لكوفيد 19 عالميا منها 3 فى مصر Advertisements وزيرة الصحة: العمل بالمبادرات الرئاسية مستمر فى ظل تقديم خدمات علاج كورونا وزيرة البيئة: نجحنا فى تحويل قش الأرز لعائد مادى للفلاح بدلا من حرقه نقيب المهندسين يدلى بصوته بانتخابات النواب ويشيد باإجراءات الاحترازية.. صور التأمينات تبدأ صرف معاشات نوفمبر لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة حماية المستهلك يحذر من غرامة مليوني جنيه حال التخفيضات الوهمية بالبلاك فرايداي جامعة القاهرة تؤكد انتظام الدراسة بنظام " التعليم الهجين "

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