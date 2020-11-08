تعرف على المناطق الأعلى إصابة بفيروس كورونا فى مصر.. إنفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة من أكثر المحافظات التى بها معدلات إصابة مرتفعة بفيروس كورونا. وأوضحت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفى اليوم الأحد، للكشف عن إجراءات مواجهة الموجة الثانية المحتملة لفيروس كورونا، المناطق الأعلى إصابة بفيروس كورونا في مصر كما يلى: المناطق الأعلى إصابة بكورونا في القاهرة حلوان – شرق مدينة نصر – المطرية – المرج – الشرابية المناطق الأعلى إصابة بكورونا في الجيزة Advertisements أوسيم – الوراق – بولاق الدكرور – إمبابة المناطق الأعلى إصابة بكورونا في الإسكندرية منطقة المنتزه – شرق الإسكندرية – وسط الإسكندرية وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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