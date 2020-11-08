شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "البحوث الإسلامية" يفتتح إدارة وعظ ولجنة فتوى ومصالحات بالواحات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوفد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وفدًا اليوم إلى الواحات البحرية برئاسة الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية د.سعيد عامر، لافتتاح المقر الجديد لإدارة الوعظ ولجنة الفتوى والمصالحات الأسرية بمدينة منديشة.

وعلى هامش الجولة التي أجراها الوفد، التقى الأمين العام المساعد والوفد المرافق له، رئيس مجلس مدينة الواحات البحرية د. صبري شاكر، وذلك لبحث احتياجات المدينة الدعوية، وأهم القضايا التي تشغل بال المجتمع، كما تم عقد لقاء مع مأمور قسم شرطة مركز ومدينة الواحات البحرية، للتنسيق للقاء درس الثلاثاء والأربعاء أسبوعيًا في المركز لأفراد الشرطة والمسجونين.

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تأتي تلك اللقاءات في إطار خطة المجمع للتواجد في جميع أنحاء الجمهورية وخصوصًا المناطق النائية والمترامية الأطراف لحماية المواطنين من الفكر المتطرف والتأكيد على قيم المواطنة وتقوية روح الانتماء للوطن في مواجهة التحديات الراهنة التي تتطلب منا بذل كل الجهود الممكنة في الحفاظ على الوطن.