شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: 8 دورات تدريبية على 7 مهن.. وتعيين 401 شاب في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 401 شاب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 5 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 134 فرصة عمل، منها 9 فرص لذوي القدرات الخاصة.

وأضاف سعفان أن المديرية تقوم حاليا بتنفيذ 8 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني بسوهاج والكوثر، على عدد من المهن التي يحتاجها سوق العمل وهى: صيانة الحاسب الآلي، ولحام خطوط بترول، والتفصيل والحياكة، ودورة مساحة، وصيانة المحمول ،والتبريد والتكييف، والطاقة الشمسية .

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش على 766 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 24 محضراً، وعمل حملتين على المنشآت التي يعمل بها أطفال لمتابعة تنفيذ القانون، وعقد 11 ندوة توعية، منها واحدة في مجال عمل الطفل، و6 ندوات في مجال عمل المرأة، و4 ندوات أخرى في مجال تنظيم الأسرة والسكان .

وتابع الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أكتوبر الماضي، أنه تم صرف 152 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 72 عاملا منهم 92 ألف جنيه منح مواليد لـ 46 عاملا، و36 ألف جنيه لـ 12 عاملا منحة زواج، و28 ألف جنيه منحة وفاة لـ 14 عاملا .

كما تم صرف منح رعاية صحية لـ 314 عاملا بإجمالى 47 ألفاً و100 جنيه، فضلاً عن تسجيل 417 عاملا غير منتظم جديداً بالمنظومة، وتم استخراج كارنيهات لهم.

وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 970 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة، وتلقى 14 شكوى تم تسوية شكوى واحدة منهم ودياً، وإحالة 9 شكاوى للقضاء، وتبقى 3 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة، وتم حفظ شكوى أخرى .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 176 منشأة، وإعادة التفتيش على 307 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 43 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لــ 128 منشأة أخرى لإزالة المخالفات التي تم إنذارها بها، فضلاً عن بحث 11 شكوى وإعادة التفتيش على 9 شكاوي أخرى خلال الشهر .

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وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، تابعت المديرية التفتيش على 451 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي .