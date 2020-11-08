شكرا لقرائتكم خبر عن «أنا جاي أشوف المشكلة».. وزير النقل ينفعل على أحد الركاب ويعد بإنهاء أزمة تأخير القطارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر الفريق كامل الوزير، وزير النقل، محطة مصر بعد اجتماع وجولة سريعة مع رئيس هيئة السكة الحديد وبعض السائقين.

وعقد الوزير اجتماعا عاجلا مع رئيس هيئة السكة الحديد بمقرها في رمسيس، بحضور نائب المسافات الطويلة و10 من السائقين.

وشدد الوزير في الاجتماع المغلق، الذي اقتصر على عدد محدود، على أهمية إنهاء أزمة سائقي القطارات بشكل عاجل اليوم، حرصا على انتظام المواعيد.

وتوجه الوزير إلى رصيف 4 المخصص للوجه البحري، والتف حوله الركاب لمطالبته بحل مشكلة تأخير القطارات، ووعدهم بسرعة إنهاء الأزمة وانتظام المواعيد.

وانفعل الوزير على أحد الركاب بعد سؤاله عن تأخير القطارات، وقال: «أنا جاي علشان أشوف المشكلة»، وشدد الوزير على الجميع سرعة حل المشكلة.

وكشفت مصادر مطلعة أن المهندس سامي عبدالتواب، نائب رئيس الهيئة، وصل الاجتماع مع 10 يمثلون السائقين على مستوى الجمهورية، واستمع إلى مطالبهم.

وأكد الاجتماع على تلافي أعطال أجهزة الأمان وما يتبعها من تأخيرات، وتأمين السائقين عند هذه الأعطال، في إشارة غير مباشرة لطلب الهيئة بإغلاق جهاز الأمان، مع حمايته القانونية في حالة وقوع حوادث.

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وأضافت المصادر أن الهيئه بدأت منذ 4 أيام بتسيير جرار لاختبار الملفات الأرضية ومعرفتها، والعمل على إصلاحها وصيانتها.