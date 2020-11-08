شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بتجديد ندب قضاة للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية (الأسماء) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 605 لسنة 2020 بأن يجدد ندب عدد من القضاة ورؤساء الاستئناف للعمل باللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018 المشار إليهم:

أحمد عادل عبدالحميد محمود البحراوي – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة – رئيسا

معتز محمد غالب محمد بدوى الحميلي – الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية – عضوا

وليد محمد رفعت عبدالعزيز – الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية – عضوا

أحمد مصطفي سليمان إبراهيم البقلي – الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية – عضوا

علاء محمد إبراهيم سليمان – الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية عضوا

المادة الثانية :

يندب كل من السيدين القاضيين رئيسي الاستئناف الأتى اسميهما بعد للعمل باللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018 المشار إليه لمدة عام ينتهي في 30 سبتمبر 2021 وهما:

طارق محمود صلاح الدين حامد – الرئيس بمحكمة استئناف طنطا – عضوا

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أحمد يسري وفقي دكرورى – الرئيس بمحكمة استئناف بني سويف – عضوا

وذلك بعد الإطلاع على الدستور، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 605 لسنة 2020 بندب وتجديد ندب عدد من القضاة رؤساء الاستئناف للعمل باللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018 الخاص بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، لمدة عام ينتهي في 30/9/2021.