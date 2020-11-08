شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع شركة «شل إيجيبت إن. في» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 49 مكرر (ز)، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل إيجيبت إن. في. للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الفيوم بالصحراء الغربية، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرفقة والخريطة الملحقة بها.

ونشر العدد نص اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل إيجيبت إن. في. بمنطقة غرب الفيوم بالصحراء الغربية.

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