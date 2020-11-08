شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع هيئة البترول وشركة «إيجيبت إن. في» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 49 مكرر (أ)، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيجيبت إن. في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق حورس بالصحراء الغربية، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها. للاطلاع على العدد: الوضع في مصر Advertisements

اصابات 108,962

تعافي 100,239

وفيات 6,355

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