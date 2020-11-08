شكرا لقرائتكم خبر عن «جهاز 6 أكتوبر الجديدة» يخصص أرقاما لتلقي بلاغات عن الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة عن تخصيص أرقام لتلقى البلاغات الخاصة بالطقس السيئ وخصص الجهاز الأرقام الاتية :- 1- لبلاغات وجود تجمعات لمياه الأمطار أو بلاغات المياه أو الصرف الصحي يتم الاتصال على الارقام الاتية وعلي مدار الساعة :- 01115140622 01002632088 2- لبلاغات ومشاكل أعمدة الإنارة يتم الاتصال بالارقام الآتية :- 01000187394 لمنطقة ابني بيتك 7 وأبناء الجيزة ومساكن عثمان 01017119768 لمناطق ابني بيتك (1،2،3،4,5) 01095279654 الطرق الرئيسية وال220 فدان (منطقة أرض المخابرات) مع ضرورة الالتزام بتعليمات الامن والسلامة حفاظا على الأرواح والممتلكات. Advertisements وكانت مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد وحدائق أكتوبر ومناطق ابنى بيتك قد تعرضت إلى سقوط أمطار غزيرة مساء السبت مصحوبة بإنخفاض كبير في درجات الحرارة. وتسببت مياه الأمطار في إغراق الشوارع وحدوث تجمعات كبيرة للمياه خاصة في الأماكن المنخفضة. فيما حذر جهاز المدينة المواطنين في بيان من توخى الحذر في قيادة السيارات، والإبتعاد عن الأعمدة الكهربائية، والمياه الراكدة. الوضع في مصر

اصابات 108,962

تعافي 100,239

وفيات 6,355

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