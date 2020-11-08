شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم: تطهير 212 مجرى مائيا بطول 525 كيلومتر استعدادا لموسم السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن تطهير 525 كيلو و516 متر طولي، بعدد 212 مجرى مائي بمختلف أنحاء المحافظة، خلال شهر اكتوبر الماضي، ضمن أعمال مديرية الموارد المائية والري لتطهير الترع والمصارف من الطمي والحشائش التي تعوق وصول مياه الري إلى الأراضي الواقعة بالنهايات، واستعداداً لموسم السيول.

وأوضح المهندس أيمن نضر، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، أن حملات تطهير الترع والأبحر خلال شهر اكتوبر الماضي، أسفرت عن تطهير 115 مجرى مائي «ترع» بطول 321كيلو متر طولي بدائرة الإدارة العامة لري شرق الفيوم، منها تطهير بحر سرسنا الوسطاني، وبحر المحجرة، وبحر مطرطارس الغربي، ومسقة الحضرة، وبحر الفلاحة، وخور الناموس وامتداده، وبحر دسيا الاقطاع، وبجر تلات العالي، وبحر دسيا العمومي، وبحر سنرو الجديد، وجنابية السكة الحديد، وبحر الداير، وبحر الغربية، وترعة الجمهورية، وبحر امتداد وهبي، وتجريف بحر وهبي.

كما تم تطهير 56 مجرى مائي «ترع» بطول 129 كيلو و516 متر طولي بدائرة الإدارة العامة لري غرب الفيوم، منها تطهير بحر ابوصير ك، وبحر الغابة ك، وبحر حسن واصف ك، وبحر العزب، وبحر ابوالمير، وبحر بطن اهريت، وبحر النزلة، وبحر الحمام، والجنابية اليسرى للبشوات، وجنابية العيسوي، وجنابية شكري، وبحر تطون، وجنابية الجندي، وجنابية طناس، والجنابية اليمنى الاولى لبحر البنات، وبحر امتداد قارون، وبحر قصر الجبالي العالي.

وأضاف «نضر» أن الإدارة العامة لصرف شرق الفيوم، قامت بتطهير 6 مصارف بطول 8 كيلو و5 متر طولي، فيما قامت الإدارة العامة لصرف غرب الفيوم، بتطهير 35 مصرفاً بطول 66 كيلو و5 متر طولي، خلال شهر اكتوبر أيضاً، ومن هذه المصارف تطهير مصرف الجرجبة، ومصرف لملوم والجبل، وعدداً من المصارف بصرف شرق الفيوم.

الجدير بالذكر، أن أعمال تطهير المجاري المائية والمصارف والترع التي يجري تنفيذها بشتى أنحاء المحافظة، تأتي في اطار خطة شاملة للإستعداد لفصل الشتاء، وتجنباً للأمطار الغزيرة والسيول الطارئة التي قد تفاجئ المحافظة خلال الفترة المقبلة.

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