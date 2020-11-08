شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف السويس» تشارك وزارة الصحة ندوات توعوية لتنظيم الأسرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت مديرية أوقاف السويس، اليوم الأحد، الموافق في عقد ندوات التوعية السكانية وتنظيم الأسرة تحت إطار المشاركة المجتمعية للاوقاف مع الصحة.

قال الشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، أنه تم التنسيق مع إدارة تنظيم الاسرة بمديرية الصحة والسكان لعمل ندوات توعوية لتنظيم الأسرة استجابة لخطاب الصحة لمدة أسبوعين بإحياء فيصل وعتاقه والأربعين وذلك للرقي بالمجتمع .

وتابع راضي أنه ألقى الشيخ جمعة عبدالله ابراهيم محاضرة في تنظيم الأسرة في ظل تعاليم الإسلام السمحة وشارك في اللقاء الدكتورة مني قطب والدكتورة وفاء عبدالعليم ونعيمة محمد بالوحدة الصحية بالعبور كما القي اليوم الشيخ مصطفي حامد عبدالمقصود محاضرة في تنظيم الاسرة في ظل تعاليم الإسلام السمحة ومشاركة مني صلاح وعواطف ابراهيم تنظيم الاسرة بالوحدة الصحية بمدينة ٢٤ اكتوبر.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالسويس ان الشيخ فداء محمد السيد ألقي محاضرة في تنظيم الاسرة في ظل تعاليم الإسلام السمحة وشارك في اللقاء الدكتورة هويدا محمد حسين مدير إدارة تنظيم الاسرة والدكتورة صفاء فوزي الاعسر وسحر محمود على بالوحدة الصحية لعرب المعمل.

ووجه وكيل وزارة الأوقاف الشكر والتقدير للدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحة بالسويس على هذا التنظيم والتعاون المثمر النافع للمجتمع سائلا الله أن يحفظ مصرنا قيادة وارضا وشعبا وجندا من كل مكروه وسوء.

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