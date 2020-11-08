شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ حملة توعية لموظفي الوحدة المحلية برأس غارب عن فيروس كورونا وطرق الوقاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الإدارة الصحية براس غارب حملة توعية لموظفى الحكومة عن فيروس كورونا وطرق الوقاية .

حيث قامت الدكتوره اسماء عبدالمريد احمد مسؤولة الامومة بالتعريف بفيوس كورونا كما استفاضت بشرح طرق انتقال العدوى بين الاشخاص والتعريف بانواع المأكولات الصحية لتقوية المناعه وشرح طرق تجهيز محلول التعقيم الخاص بتعقيم المنزل واهمية التباعد الاجتماعى بين الاشخاص .يأتى هذا في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ باهمية التوسع في التوعية الصحية والحفاظ على الصحة العامه للمواطنين

واكد ايهاب رافت رئيس المدينة بأن حملات التوعية للوقاية من فيروس كورونا في اطار الحفاظ على حياة المواطنين والحد من انتشار المرض بين االمواطنين وسيتم تقسيم الموظفين على مجاميع المجموعة تضم 20 فرد

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