شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف: السماح للطالبات بالسكن في استراحة أعضاء هيئة التدريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، خلال اجتماع مجلس إدارة مركز المؤتمرات، بحضور الدكتور أحمد فاروق، مدير المركز، ضرورة تحقيق الاستفادة الكبرى من استراحة أعضاء هيئة التدريس والسماح للطالبات بالسكن فيها، كما استعرض آليات استكمال المركز بمتطلبات الحماية المدنية وعدد من العروض المقدمة من بعض الشركات فيما يخص طفايات الحريق.

كما ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، اجتماع اللجنة العليا للإشراف على المجلات العلمية، بحضور الدكتورة فاطمة حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والمستشار المالي والقانوني، والدكتورة سهام أديب، أمين عام الجامعة.

وخلال اجتماع المجلات العلمية، بحضور الدكتورة مها أحمد، مدير اللجنة، ناقش رئيس الجامعة آليات تشكيل اللجنة العليا للإشراف على المشروع الرقمي بالجامعة، بالإضافة إلى استعراض الوضع الحالي لكافة المجلات العلمية بالجامعة، وتعديل اللائحة الإدارية والمالية الموحدة للمجلات العلمية المحكمة الصادرة من الجامعة، ونشر البحوث باللغات الأجنبية في المجلات الصادرة باللغة العربية، علاوة على متابعة إجراءات إصدار مجلتي كلية الهندسة والخدمة الاجتماعية التنموية.